Регіонал вимагає перерахунку в окрузі, де перемагає Терьохін

Роботу окружної виборчої комісії № 211 у Голосіївському районі Києва заблоковано, провладний кандидат у народні депутати Ігор Лисов, який програє вибори, вимагає перерахунку результатів голосування на всіх дільницях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Про свої наміри І.Лисов заявив у скарзі на дії членів ОВК, які подав до цієї ж комісії.

За даними Київського виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», розгорівся конфлікт між головою ОВК Оленою Вутке (УНП) та заступником голови ОВК Володимиром Гриценком (Партія регіонів).

О.Вутке відмовляється ставити на голосування скаргу І.Лисова, мотивуючи законність та відсутність порушень у вже прийнятих протоколах. У свою чергу, В.Гриценко наполягає на відстороненні від виконанні обов’язків голови ОВК та голосуванні питання по скарзі І.Лисова.

В ОВК зафіксовано факт самовільного розпакування коробок з бюлетенями.

За словами представників дільничих виборчих комісій, без рішення комісії щодо перерахунку голосів деякі члени ОВК повідкривали коробки і пакети. Як стверджують очевидці, бюлетені перевернуті, змінені, а деякі взагалі відсутні. За цим фактом складено акт.

До ОВК виїхали народні депутати від опозиції. Також на місце події викликано представників прокуратури та міліції.

На даний момент в одномандатному окрузі № 211 опрацьовано 81,39% протоколів. Кандидат від опозиції Сергій Терьохін отримав 29,62%, І.Лисов – 27,36%.