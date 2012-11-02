Опозиція: Терьохіну зламали палець та ребро - він у лікарні

Про це УНІАН повідомили у Київському міському штабі ОО «Батьківщина» з посиланням на керівника штабу, народного депутата Юрія Одарченка, який перебуває на місці подій.

«Терьохін у лікарні. Комісія «працює» у закритому від спостерігачів режимі - за спинами «беркутівців». Ми вирішили направити скаргу до керівництва МВС у Києві з вимогою з’ясувати правомірність появи, присутності та вчинення розбійних дій представниками внутрішніх сил міста на чолі з підполковником Ігорем Коваленком» - заявив Ю.Одарченко.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС в Києві, конфлікт виник між кількома народними депутатами.

Працівники міліції змушені були втрутитися, щоб припинити бійку на київській окружній виборчій комісії № 211, яка виникла сьогодні після обіду.

Як відомо, боротьба в окрузі №211 точиться між С.Терьохіним та кандидатом від Партії регіонів Ігорем Лисовим.

За даними ЦВК, після опрацювання 98,83% протоколів, у С.Терьохіна 30,32% голосів, у І.Лисова – 26,60%.