Опозиція: Терьохіну зламали палець та ребро - він у лікарні
У сутичці на київській ОВК №211, яка виникла внаслідок незаконного перерахунку голосів та несанкціонованого перебування у приміщенні комісії спецпідрозділу «Беркут» та міліції, кандидату в депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Сергію Терьохіну зламали палець та ребро.
Про це УНІАН повідомили у Київському міському штабі ОО «Батьківщина» з посиланням на керівника штабу, народного депутата Юрія Одарченка, який перебуває на місці подій.
«Терьохін у лікарні. Комісія «працює» у закритому від спостерігачів режимі - за спинами «беркутівців». Ми вирішили направити скаргу до керівництва МВС у Києві з вимогою з’ясувати правомірність появи, присутності та вчинення розбійних дій представниками внутрішніх сил міста на чолі з підполковником Ігорем Коваленком» - заявив Ю.Одарченко.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС в Києві, конфлікт виник між кількома народними депутатами.
Працівники міліції змушені були втрутитися, щоб припинити бійку на київській окружній виборчій комісії № 211, яка виникла сьогодні після обіду.
Як відомо, боротьба в окрузі №211 точиться між С.Терьохіним та кандидатом від Партії регіонів Ігорем Лисовим.
За даними ЦВК, після опрацювання 98,83% протоколів, у С.Терьохіна 30,32% голосів, у І.Лисова – 26,60%.