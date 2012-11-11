Завтра опозиція під ЦВК оголосить план дій проти фальсифікацій

Про це повідомив один з лідерів Об'єднаної опозиції Анатолій Гриценко у суботу в ефірі «5-го каналу», повідомляє «Українська правда».

"В понеділок о 18 годині біля ЦВК ми скликаємо людей, і чітко буде заявлена позиція вже не тільки "Батьківщини", а трьох політичних сил, яка стратегія наших дій далі", - сказав він, додавши, що дуже сподівається на підтримку людей.

А.Гриценко також повідомив, що зараз "Батьківщина" проводить консультації з «УДАРом» і "Свободою" щодо можливого обнулення списків.

"Якщо буде прийняте політичне рішення, то цей варіант можливий тільки за умови, коли три політичні сили приймають таке рішення – не тільки "Батьківщина", але й "Свобода", і «УДАР». І коли в нас буде 150 депутатів, які готові відмовитися від прийняття присяги, тоді юридично, згідно Конституції, Верховна Рада нелегітимна", - сказав А.Гриценко.

За його словами, згідно з результатами виборів, до нового парламенту пройшли 180 депутатів від опозиційних сил.

Він додав, що зараз проходять консультації навіть із тими кандидатами у списках, які не пройшли до парламенту, а також із тими, хто вкладав власні ресурси у вибори в мажоритарних округах.

"Зараз лідери партій розмовляють з кожною людиною, яка потрапила в список чи ні. Я знаю, що будуть уроди, які поведуться на те, що вони потрапили і не підуть. Я дуже сподіваюся, що таких буде мізерна кількість, і в нас залишиться 150 людей, які покажуть владі справжню силу", - сказав А.Гриценко.