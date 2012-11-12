Адвокат припускає, що Луценка перевезуть в Лук’янівське СІЗО

Таку думку висловив адвокат Олексій Баганець, якого цитує прес-служба Народної самооборони.

Адвокат зазначив, що суд обов’язково викличе Юрія Луценка на судове засідання для участі у розгляді апеляційної скарги.

«Є його апеляція і в суді його зобов’язані викликати», - уточнив він.

На думку О.Баганця, Юрія Луценка привезуть до Апеляційного суду з Менської колонії на перше судове засідання, але потім він також залишиться у Київському СІЗО на час розгляду апеляції.

«Вони, скоріше за все, будуть його утримати в слідчому ізоляторі міста Києва на час розгляду апеляції», - сказав захисник.

Адвокат також розповів, що захисту стало відомо з інтернету, що вже було проведено попередній розгляд справи в Апеляційному суді 5 листопада. Але ні захисників, ні екс-міністра на попередній розгляд не запрошували.