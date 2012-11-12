Помер депутат від ПР, президент БК «Азовмаш»

В неділю, 11 листопада, на 59-му році життя пішов із життя народний депутат України, член фракції Партії регіонів, президент БК «Азовмаш» Олександр Володимирович Савчук.

Про це повідомляє сайт Асоціації баскетбольних клубів «Суперліга».

«Баскетбольна громадськість України зазнала непоправної втрати. Президент ПАТ «Азовмаш», щедрий меценат, підприємець і науковець, народний депутат Верховної Ради України V та VI скликань, лауреат численних державних нагород і відзнак значну частину свого життя присвятив розвитку вітчизняного спорту та баскетболу зокрема», - наголошується в повідомленні.

«Ставши 2000 року президентом БК «Азовмаш», О.Савчук зробив клуб одним із найсильніших не лише в Україні, а й у Східній і Центральній Європі. З того часу «леви» сім разів ставали чемпіонами України і Суперліги, п’ять разів виборювали Кубок України, успішно виступали на міжнародній арені. А головне – в Маріуполі виросло не одне покоління зірок вітчизняного баскетболу, гравців національної збірної України»,- наголошує баскетбольна спільнота.

О.Савчук народився 6 серпня 1954 року.