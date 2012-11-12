Лутковська відмовилась вмовляти Тимошенко не голодувати
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська не звертатиметься до екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з проханням припинити голодовку, про що її просила пенітенціарна служба.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Лутковська сказала на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.
За її словами, вона звернулася до пенітенціарної служби з побажанням уважно прочитати закон про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідно до якого омбудсман має право розглядати заяви громадян на дії державних органів, а ніяк не заяви державних органів на дії громадян.
«І якщо в такій ситуації я йтиму на поводі пенітенціарної служби чи іншого державного органу, який скаржиться на громадянина, я боюся, що я зміню свою функцію, а мені б цього не хотілося», - сказала В.Лутковська.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко, яка з 9 травня перебуває в стаціонарному відділенні ЦКЛ «Укрзалізниці» (Харків) для проходження курсу реабілітації, 29 жовтня відмовилася від прийому їжі на знак протесту проти фальсифікації результатів парламентських виборів.
6 листопада керівництво Державної пенітенціарної служби України надіслало лист Уповноваженому Верховної Ради з прав людини В.Лутковській з проханням відвідати екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко і, можливо, вплинути на рішення засудженої про завершення голодовки.
10 листопада фахівці ЦКЛ «Укрзалізніці» (м. Харків) і обласного управління охорони здоров'я провели медичний огляд екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко і запропонували їй відмовитися від голодовки.