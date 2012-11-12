Лутковська відмовилась вмовляти Тимошенко не голодувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Лутковська сказала на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

За її словами, вона звернулася до пенітенціарної служби з побажанням уважно прочитати закон про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідно до якого омбудсман має право розглядати заяви громадян на дії державних органів, а ніяк не заяви державних органів на дії громадян.

«І якщо в такій ситуації я йтиму на поводі пенітенціарної служби чи іншого державного органу, який скаржиться на громадянина, я боюся, що я зміню свою функцію, а мені б цього не хотілося», - сказала В.Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко, яка з 9 травня перебуває в стаціонарному відділенні ЦКЛ «Укрзалізниці» (Харків) для проходження курсу реабілітації, 29 жовтня відмовилася від прийому їжі на знак протесту проти фальсифікації результатів парламентських виборів.

6 листопада керівництво Державної пенітенціарної служби України надіслало лист Уповноваженому Верховної Ради з прав людини В.Лутковській з проханням відвідати екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко і, можливо, вплинути на рішення засудженої про завершення голодовки.

10 листопада фахівці ЦКЛ «Укрзалізніці» (м. Харків) і обласного управління охорони здоров'я провели медичний огляд екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко і запропонували їй відмовитися від голодовки.