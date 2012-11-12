ВАСУ не побачив іншого шляху у Первомайську, як перевибори

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову кандидата у народні депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» по округу № 132 (Первомайськ Миколаївської області) Аркадія Корнацького щодо визнання неправомірним рішення ЦВК про неможливість встановлення результатів виборів у цьому одномандатному окрузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, колегія суддів на чолі з суддею Масло І. В. постановила, що «постанова ЦВК від 5 листопада ніяким чином не порушує права позивача і відповідає вимогам законодавства».

У свою чергу, представник А.Корнацького у суді Євген Ніколенко зауважив, що сторона позивача не погоджується з висновками ВАСУ.

«Вся країна, усі міжнародні спостерігачі бачили, що кандидат Корнацький виграв вибори. Ця перемога рішенням суду в нього була вкрадена», - сказав Є.Ніколенко.

«Спочатку його результати були підмінені іншими даними у системі, потім була спроба викрадення і знищення виборчої документації, але я підкреслюю, що нам вдалося зберегти як оригінали, так і копії перших примірників протоколів ДВК, де чітко була зафіксована перемога Корнацького, і ЦВК мала встановити результати виборів на підставі цих документів», - зазначив адвокат.

Є.Ніколенко також наголосив, що А.Корнацький збирається найближчим часом звернутися до Європейського суду з прав людини щодо порушення його права бути обраним.

Як повідомляв УНІАН, опозиція заявила про фальсифікацію результатів голосування в окрузі № 132 на користь провладного кандидата Віталія Травянка.

За даними опозиції, кандидат А.Корнацький випереджає В.Травянка майже на 5 тисяч голосів.

Тим часом, ЦВК 5 листопада ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах у п’яти одномандатних округах, серед яких округ № 132.

6 листопада Верховна Рада рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

9 листопада Київський апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити позов А.Корнацького, в якому він просив скасувати постанову ЦВК щодо неможливості встановлення підсумків голосування в окрузі № 132.