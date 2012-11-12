ВАСУ не побачив причин відмінити перевибори у 197-му окрузі

Вищий адміністративний суд України відхилив апеляційну скаргу кандидата від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» у мажоритарному окрузі №197 Леоніда Даценка до Центральної виборчої комісії щодо її рішення від 5 листопада про «неможливість встановити результати виборів у 5-ти округах».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», відповідне рішення було оголошено колегією суддів на чолі із Зайцевим.

«ВАСУ, виходячи із доказів позивача, не знаходить причин для зміни рішення суду першої інстанції щодо невідповідності рішення ЦВК вимогам закону та відхиляє скаргу позивача Л.Даценка», - цитує слова Зайцева прес-служба партії.

Л.Даценко оскаржував аналогічне рішення Київського апеляційного суду, яке було винесено 9 листопада.

Сьогодні ВАСУ також розглядає апеляційні скарги кандидата у народні депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» у 132-му окрузі Аркадія Корнацького та кандидата від Об’єднаної опозиції в окрузі №94 Віктора Романюка.

Як повідомляв УНІАН, в окрузі №197 з центром у місті Канів Черкаської області, за даними сайту ЦВК, переміг самовисуванець, народний депутат Богдан Губський. Альтернативний підрахунок голосів Об’єднаної опозиції засвідчив перемогу висуванця ВО "Батьківщини" Л.Даценка.

5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в одномандатних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223.