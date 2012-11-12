Застосування відеокамер не допомогло зробити вибори прозорішими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко, відповідаючи на запитання, чи виправдало себе застосування на виборчих дільницях відеокамер.

«Якщо вважати виправданням те, що багато хто там батьків своїх побачив через ці камери, то виправдали, якщо говорити про чесність виборів – це не вплинуло ні на що», - сказав він.

За словами О.Черненка, КВУ планує провести моніториг, куди після виборів потрапили відеокамери. «Чи вони вдома у директора школи, чи вони у цій школі, чи вони у голови сільради», - сказав він і додав, що, окрім камер, йдеться і про ноутбуки, на які збиралася інформація з камер.

На думку О.Черненка, «з самого початку було зрозуміло, що це авантюра».

Як повідомляв УНІАН, на встановлення на виборчих дільницях систем відеоспостереження з держбюджету було виділено майже 1 млрд грн.

Згідно з розпорядженням уряду від 20 серпня, організацією робіт з обладнання виборчих дільниць відеокамерами під час виборів до Верховної Ради займалася компанія “Сітронікс Інформаційні Технології Україна”.