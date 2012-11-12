Під ЦВК знову мітингують
Біля Центральної виборчої комісії розпочався мітинг опозиції на знак протесту проти фальсифікації результатів парламентських виборів.
На мітингу присутні лідери опозиції, зокрема, Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк, повідмляє прес-служба «Батьківщини».
На площі перед ЦВК присутні кілька тисяч людей.
Мітинг розпочав керівник Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» О.Турчинов. Він заявив: «Друзі, ця бандитська влада постійно шарить у наших кишенях, забирає наші гроші у свої офшори. І під час виборів вони продовжували красти - голоси виборців».
«Але Україна сказала ні диктатурі, ні - політичним репресіям, сказала "банду геть" і проголосувала за опозицію. Україна не піддалась на підкуп і проголосувала за європейська майбутнє», - наголосив О.Турчинов.
Він також назвав «злочином» оголошення ЦВК результатів виборів, які не відповідають дійсності.