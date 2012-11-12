Під ЦВК знову мітингують

На мітингу присутні лідери опозиції, зокрема, Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк, повідмляє прес-служба «Батьківщини».

На площі перед ЦВК присутні кілька тисяч людей.

Мітинг розпочав керівник Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» О.Турчинов. Він заявив: «Друзі, ця бандитська влада постійно шарить у наших кишенях, забирає наші гроші у свої офшори. І під час виборів вони продовжували красти - голоси виборців».

«Але Україна сказала ні диктатурі, ні - політичним репресіям, сказала "банду геть" і проголосувала за опозицію. Україна не піддалась на підкуп і проголосувала за європейська майбутнє», - наголосив О.Турчинов.

Він також назвав «злочином» оголошення ЦВК результатів виборів, які не відповідають дійсності.