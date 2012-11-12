Власенко: на скаргу за підглядання за Тимошенко досі немає відповіді

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Водночас, за його словами, захисники бачили цю постанову в матеріалах іншої кримінальної справи.

«Можу вас поінформувати, що ми досі не отримали заяву про відмову у порушенні кримінальної справи щодо розповсюдження цього відео, але ми вже бачили її в інших матеріалах інших справ», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що німецькі лікарі Ю.Тимошенко розуміють, що екс-прем’єр відмовилася від лікування у ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові саме через те, що у цьому медзакладі ведеться відеоспостереження, у тому числі прихованими камерами, і відеоматеріали незаконно розповсюджуються в інтернеті.

«Вони, як лікарі, розуміють ті причини, які спонукали Юлію Володимирівну прийняти рішення про припинення лікування, а саме: розповсюдження в мережі інтернет відео із камер відеоспостереження, які розташовані в цій палаті, де перебуває Юлія Володимирівна, також відео із прихованих камер в кабінеті фізіотерапії», - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня в інтернеті з’яввися відеоролик із жінкою, схожою на екс-прем‘єр-міністра Ю.Тимошенко, яка перебуває в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

В Об’єднаній опозиції «Батьківщина» заявили, що відеоролик про Ю.Тимошенко провокаційний та змонтований.

Ю.Тимошенко заявила, що вимагає виписати її з лікарні «Укрзалізниці» у Харкові та повернути її до колонії через неможливість лікуватися під постійним відеонаглядом.