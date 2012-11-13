Суд відмовляється чекати до повного одужання Тимошенко

Суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський залишив без розгляду клопотання захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко про зупинення провадження у справі до повного одужання підсудної.

Як передає кореспондент УНІАН, під час судового засідання представники держобвинувачення попросили суд перенести судове засідання через відсутність Ю.Тимошенко у залі судових засідань.

У свою чергу захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко відзначив коректне формулювання судді про те, що Тимошенко не може брати участі у судовому засіданні у зв’язку зі станом здоров’я.

С.Власенко також висловив вимогу до К.Садовського розглянути клопотання про зупинення провадження у справі ЄЕСУ до повного одужання Ю.Тимошенко.

Він підкреслив, що суд на цій стадії судового процесу вже розглядав клопотання прокурорів про призначення судмедекспертизи стану здоров’я Ю.Тимошенко, а також про встановлення технічної можливості проведення суду в режимі відеоконференції.

Захисник закликав суд зважаючи на рівноправність сторін захисту та обвинувачення розглянути клопотання про зупинення провадження.

Адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк звернув увагу на те, що суд призначає нові судові засідання заздалегідь розуміючи, що їх потрібно буде перенести через неможливість участі Ю.Тимошенко у зв’язку із її станом здоров’я. О.Плахотнюк наголосив, що закриття провадження у справі до одужання Ю.Тимошенко дозволить зекономити як час учасників процесу, так і кошти на проведення судових засідань.

Вислухавши думки сторін, суддя К.Садовський ніяк не прокоментував це клопотання і постановив перенести справу на 23 листопада.

У свою чергу представник державного обвинувачення Вікторія Калита на брифінгу після засідання суду у справі про корпорацію «Єдині енергетичні системи України» заявила, що Юлія Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКБ «Укрзалізниці» в Харкові, може брати участь у судових засіданнях.

«Відповідно до висновків судово-медичного експертизи, немає даних про те, що у підсудної є наявність тяжкої хвороби, вона може брати участь в судових засіданнях», - сказала В.Калита.

Коментуючи клопотання захисту Ю.Тимошенко щодо зупинення провадження у справі до повного одужання підсудної, В.Калита зазначила, що закон передбачає можливість зупинення розгляду кримінальної справи у разі наявності у підсудного психічної або іншої важкої хвороби.

В.Калита підкреслила, що даних про наявність таких хвороб у Ю.Тимошенко немає.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».

29 жовтня екс-прем’єр на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів оголосила безстрокове голодування.