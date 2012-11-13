Україна та Росія готують «автомобільне перемир'я»
15:14, 13 листопада 2012Політика
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Тимчасову угоду строком на півроку про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі автомобілями готують Міністерства економічного розвитку та торгівлі України й економічного розвитку Російської Федерації.
Петр Порошенко договаривается с российским коллегой
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку України.
Питання про оперативну підготовку такої угоди, повідомили в прес-службі, було обговорено керівниками економічних міністерств України і РФ Петром Порошенком і Андрієм Бєлоусовим.
Довідка УНІАН. З 1 вересня 2012 року Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було запроваджено з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.
У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі та автобуси, що імпортуються з Росії.
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