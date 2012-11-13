У Кличка божаться, що «тушок» не плодитимуть

Про це він заявив в ефірі 5 каналу у відповідь на прохання прокоментувати заяви Анатолія Гриценка про імовірних зрадників в опозиції.

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«Я представляю «УДАР» і у нас проблем з тушками немає. Вся ця психлікарня – тушки, зрадники, інтригани - всього цього ми наїлися за 20 років попередніх парламентів. Люди, які були в попередньому парламенті і багато з яких самі є тушками, тепер перекладають свої проблеми на нас. Пан Анатолій представляє Об’єднану опозицію, - можливо, він про них говорив? То це їхні проблеми - нехай самі розберуться, хто у них тушка, а хто ні», - сказав В.Наливайченко.

При цьому він наголосив, що «УДАР» прийшов до Верховної Ради з новими стандартами політики: «Ніякої імітації парламенту – ніяких диригентів і підмін одне одного. Тільки особисте голосування і чесна політика. Ми ідемо в парламент, щоб діяти. І ми захистимо вибір людей – усіма методами як парламентської, так і позапарламентської боротьби».