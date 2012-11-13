У ПР визнали, що розраховують на «тушок» від опозиції

Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».

«Це важливе, але не головне питання для сьогоднішнього парламенту (більшість у парламенті - УНІАН). Зараз наша партія має найбільше голосів, але цього мало. Треба вести переговори і створювати більшість, незалежно від того, що думають політичні лідери. Переговори ми сьогодні ведемо з усіма, оскільки ворогів в Україні бути не повинно», - сказав В.Рибак.

Він зазначив, що у політсил можуть бути розбіжності, різні трактування подій, але їм треба об'єднуватися навколо проблем, які треба вирішувати.

Водночас говорячи про можливість появи «тушок» у новому парламенті, В.Рибак зазначив: «Я не схильний говорити про «тушки» – навіщо людей таким чином принижувати? Просто, коли приходиш до парламенту, настає переосмислення. Закінчується передвиборний марафон, і в спокійній ситуації починаєш озиратися назад – ставати в ряд людей, які писатимуть закони, ухвалюватимуть рішення, які можуть покращити життя якщо не сьогодні, то хоча б у перспективі. Я допускаю, що цілий ряд депутатів, особливо мажоритарників, голосуватимуть разом із нашою фракцією».

Також він допускає, що депутати-мажоритарники з «Батьківщини» й «УДАРу» голосуватимуть із ПР.

«Якщо взяти відрізок у п'ять років, то цілком допускаю. Розчарування в депутатів буде багато. Адже прийде багато людей, які ніколи не були депутатами і які думають, що вже завтра все змінять. Але коли побудуть у парламенті, зрозуміють, що поодинці нічого не зробиш. І людина стане перед вибором: залишатися в своїй команді, яка заперечуватиме все позитивне, чи ні. Закон йому не забороняє це робити», - підкреслив В.Рибак.

«Думаю, з комуністами щодо цілої низки проблем ніяких питань не буде. Щодо законопроектів, які покращують життя людей, ми голосуватимемо разом. Зараз йдуть переговори», - сказав В.Рибак, підкресливши, що в переговорах комуністи вимагають надання їм посад у владі.