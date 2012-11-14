Донецькі комуністи обвинувачують Партію регіонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обкому Компартії України, таку заяву зробив екс-кандидат у народні депутати, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола Кравченко.

За його словами, блокування рахунків місцевих органів влади з боку Держказначейства, є наочним прикладом того, як влада оплачувала виборчі компанії своїх кандидатів бюджетними грошима.

«Той факт, що блокування Держказначейством рахунків місцевих бюджетів тривало впродовж всієї виборчої компанії ще раз доводить: у провладної партії ніколи не було плану реалізації тих самих «покращень», про які впродовж всієї передвиборної кампанії говорив кожний з її кандидатів», - сказав М.Кравченко. При цьому він підкреслив, що «всі красиві жести влади з лишком оплачені з кишень простих українців».

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Як стверджує політик, велику частину затриманих платіжних доручень і заблокованих рахунків, за даними експертів, складають так звані незахищені статті видатків місцевих бюджетів: житлово-комунальне господарство, транспорт, утримання установ бюджетної сфери і соціальної інфраструктури. «Перемога провладних кандидатів коштуватиме українцям теплих квартир, пільгового проїзду в транспорті, якісного медобслуговування і невчасно виплачених зарплат», - упевнений М.Кравченко.

Кореспондентові УНІАН у міськрадах деяких міст Донецької області неофіційно підтвердили, що Держказначейство дійсно гальмує платежі і періодично блокує рахунки місцевих бюджетів. Так, у Донецькій міськраді відповіли: «Так, з кінця чи навіть з середини вересня і до сьогодні у нас існують великі проблеми з Держказначейством».

Як повідомляв УНІАН, керівники Кіровограда, Львова, Тернополя, Сум в останні місяці перед виборами до Верховної Ради 28 жовтня заявляли про проблеми, що виникли через затримки платежів Держказначейством.