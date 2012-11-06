В опозиції вимагають перевірити дитячі майданчики, побудовані перед виборами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

«Мене бентежить дві проблеми: перша - щоб ті дитячі і спортивні майданчики, які набудували кандидати-мільйонери у передвиборчу кампанію, відповідали технічним, екологічним та будівельним нормам як об’єкти для дітей», - заявив О.Бригинець.

Тому він звернувся до голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з вимогою надати доручення відповідним службам перевірити, чи проходили сертифікацію дитячі майданчики, які були побудовані в передвиборчий період; провести санітарно-епідеміологічну експертизу майданчиків на наявність чи відсутність хімічних речовин, що шкодять дітям, які гратимуть на них, та навколишньому природному середовищу.

«Друга – щоб влада не почала вводити в експлуатацію і ремонтувати об’єкти, що вже ввели і відремонтували кандидати в нардепи. Оскільки ці майданчики існують реально, але не за документами, то влада може скористатися нагодою і повторно «побудувати» їх за бюджетні гроші. Щоб цього уникнути, вкрай необхідно провести моніторинг новозбудованих кандидатами дитмайданчиків та взяти їх на облік, аби не допустити відмивання на них коштів з міського бюджету», - вважає О.Бригинець.