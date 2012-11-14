Ізраїль сподівається, що «Свобода» у ВР відмовиться від антисемітських заяв

Про це заявив завідувач відділу країн Євразії ізраїльського МЗС Яків Лівне, повідомляє видання «Сегодня».

За його словами, антисемітизм є не ізраїльською і не єврейською проблемою, а проблемою тих країн, в яких він є, і йдеться не лише про Україну.

Я.Лівне відзначив, що Ізраїль не може не звертати увагу на такі явища.

Він підкреслив, що Ізраїль дуже уважно стежив за виборами в Україні і тепер дуже уважно стежитиме за розвитком подій і за діяльністю ВО «Свобода».

«Звичайно, зроблені деякими лідерами цієї партії антисемітські вислови для нас абсолютно неприйнятні, і сподіваємося, що після того, як ця партія пройшла до парламенту, позиція її лідерів буде більш відповідальною. Сьогодні, враховуючи дуже хороші дружні відносини між Україною і Ізраїлем, не повинно бути місця для таких висловів, і ми сподіваємося, що їх більше не буде», - сказав Я.Лівне.