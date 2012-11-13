Єльченко «заспокоїв» росіян: у ВР «Свобода» стримає радикальну риторику

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні заявив Надзвичайний і Повноважний посол України і в Росії Володимир Єльченко в ході спілкування зі студентами Московського державного лінгвістичного університету.

За його словами, через недосконалість виборчого законодавства і через загальнопротестну налаштованість дуже багато людей проголосували за «Свободу».

«Раніше у нас була графа «проти всіх», тепер її прибрали. Тому голосували за ту партію, яку вважали найбільш протестною проти всього поганого – проти економічної ситуації, безробіття, невисоких зарплат тощо. Я думаю, що реально ідеології цієї партії довіряють набагато менше людей», - сказав В.Єльченко.

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Він підкреслив, що кожен має право на свої погляди, але вони не повинні бути спрямовані проти найближчого сусіда.

При цьому він упевнений, що в парламенті «Свобода» стримає свою радикальну риторику.

«Одна справа - виборчі гасла, а інша справа - це реальна робота в парламенті. Мені здається, що коли ця партія почне брати своє слово в парламенті, то вона свою риторику стримає», - сказав В.Єльченко.

Він висловив упевненість, що «Свобода» не зможе диктувати свою позицію у Верховній Раді України щодо російського напрямку в політиці. «Це не стане переважаючою думкою в майбутній роботі парламенту України», - резюмував посол.

Як повідомляв УНІАН, на останніх парламентських виборах в Україні 28 жовтня за ВО "Свобода" проголосували 2 млн 129 тис. 933 виборці, що становить 10,44% від загальної кількості громадян, які взяли участь у виборах.