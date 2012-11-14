Янукович сказав Байдену, що влада старається

Президент України Віктор Янукович запевнив віце-президента США Джозефа Байдена, що влада України робить усе для забезпечення завершення чесного та відкритого виборчого процесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.Янукович сказав у телефонній розмові із Дж.Байденом.

Віце-президент США висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавніми парламентськими виборами в Україні та попросив главу Української держави забезпечити справедливий та прозорий виборчий процес.

В.Янукович і Дж.Байден також обговорили питання внутрішньополітичного життя України та виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою на міжнародній арені.