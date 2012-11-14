Янукович сказав Байдену, що влада старається
10:40, 14 листопада 2012Політика
1357 0
Янукович запевнив Байдена, що влада України робить усе для забезпечення завершення чесного виборчого процесу
Янукович заспокоює Америку
Президент України Віктор Янукович запевнив віце-президента США Джозефа Байдена, що влада України робить усе для забезпечення завершення чесного та відкритого виборчого процесу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.Янукович сказав у телефонній розмові із Дж.Байденом.
Віце-президент США висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавніми парламентськими виборами в Україні та попросив главу Української держави забезпечити справедливий та прозорий виборчий процес.
В.Янукович і Дж.Байден також обговорили питання внутрішньополітичного життя України та виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою на міжнародній арені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter