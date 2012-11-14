Янукович сказав Байдену, що влада старається

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.Янукович сказав у телефонній розмові із Дж.Байденом.

Віце-президент США висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавніми парламентськими виборами в Україні та попросив главу Української держави забезпечити справедливий та прозорий виборчий процес.

"Віце-президент Байден говорив сьогодні по телефону з Президентом України Віктором Януковичем, щоб подякувати йому за привітання у зв'язку з виборами, що відбулися минулого тижня", - йдеться у повідомленні Білого дому. "Нагадавши про сильну зацікавленість Сполучених Штатів у зміцненні відносин з Україною, віце-президент висловив стурбованість у зв'язку з нещодавніми парламентськими виборами в Україні і попросив президента Януковича забезпечити справедливе та прозоре завершення процесу. Він також закликав Україну жити відповідно до своїх демократичних обіцянок і покласти край практиці вибіркового правосуддя ", - наголошується в документі.

В.Янукович і Дж.Байден також обговорили питання внутрішньополітичного життя України та виклики, які сьогодні стоять перед Україною на міжнародній арені.