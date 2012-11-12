Ештон та Фюле стурбовані післявиборчими процесами в Україні

Про це йдеться у спільній заяві К.Ештон і Ш.Фюле, текст якої передано УНІАН.

“Ми висловлюємо стурбованість пост-виборчими процесами, що були затьмарені порушеннями, затримками з підрахунком голосів та непрозорістю у роботі виборчих комісій. Це доповнює відсутність відповіді на недоліки та проблеми, виявлені раніше та вказані у попередній доповіді БДІПЛ/ОБСЄ”, - заявили представники ЄС.

“Узяті разом, вони свідчать про погіршення в низці областей порівняно зі стандартами, досягнутими раніше”, - підкреслили К.Ештон та Ш.Фюле.

При цьому вони висловили сподівання, що прем’єр-міністр України Микола Азаров виконає свою обіцянку щодо вивчення скарг на порушення під час виборів.

“Ми очікуємо швидких та рішучих дій уряду та інших відповідних органів влади, включаючи вирішення питання щодо невизнаних результатів (голосування) у п’яти одномандатних округах в діалозі з усіма політичними партіями, представленими у Верховній Раді, а також приведення виборчого законодавства у відповідність до європейських норм та стандартів на базі Виборчого кодексу”, - сказано в заяві.

Представники ЄС наголосили, що остаточний склад новообраної Верховної Ради має відображати політичну волю українського народу.

К.Ештон та Ш.Фюле також підкреслили, що мають намір продовжити діалог з Україною щодо політичної асоціації та економічної інтеграції. Разом з тим вони зазначили, що це вимагатиме від українського уряду та парламенту дій щодо подальшої демократизації держави, забезпечення верховенства права, подолання наслідків вибіркового правосуддя.