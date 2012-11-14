Власенко: Справа Тимошенко щодо ЄЕСУ буде слухатися за старим КПК

Про це в коментарі УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Що стосується справ, які вже знаходяться в суді. Відповідно до перехідних положень нового КПК, неможливо половину справи слухати за старим КПК, а половину справи за новим. Відповідно, всі ці справи будуть слухатися за діючим на сьогоднішній день Кримінально-процесуальним кодексом», - сказав С.Власенко.

У той же час С.Власенко зауважив, що під час розслідування та судового розгляду справ проти Ю.Тимошенко КПК «не дотримувався ні на стадії порушення справи, ні на досудового слідства, ні на стадії ознайомлення з матеріалами, ні на стадії розгляду справи в суді, ні на стадії виконання покарання, ні на якій стадії».

На думку захисника, у справах проти Ю.Тимошенко «ніхто не збирається дотримуватися» як норм старого, так і норм нового КПК.

«Нам все одно, за старим КПК, за новим КПК, за середнім КПК. Проблема ж не в КПК. Проблема в тому, що ані слідство, ані суди у справах Тимошенко ніякого КПК не дотримуються. Й нового вони не будуть дотримуватися. У справі ЄЕСУ, яка розглядається в Харкові, суддя повинен був її закрити, тому що ця справа вже була розглянута Верховним судом і закриття цієї справи було визнане законним у зв’язку з відсутністю у діях Тимошенко складу злочину. Друге, в нього немає юрисдикції, а він продовжує слухати справу. Яка мені різниця, старий КПК, новий КПК, якщо цей КПК ніхто не збирається виконувати? Яка різниця, який КПК, якщо цей КПК порушується?», - наголосив захисник.

На думку С.Власенка, спеціально під справу Ю.Тимошенко в квітні 2011 року в КПК були внесені зміни, якими вводилися обмеження захисників на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

С.Власенко підкреслив, що КПК 1960 року, «якщо його дотримуватися, давав достатньо можливостей для захисту прав та інтересів обвинувачуваної особи».

«Якщо взяти КПК станом на 2010 рік і його дотримуватися і нормально слухати справу, тоді є достатньо можливостей захищатися. Просто в наших справах КПК порушували кожного дня, кожні п’ять хвилин. І проблема не в тому, що поганий КПК, а проблема в тому, що його ніхто не виконував і не збирався виконувати», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, новий Кримінальний процесуальний кодекс України набуває чинності 20 листопада 2012 року.