Лавринович не думає, що Тимошенко силоміць потягнуть до суду

Таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, в вирішення питання - доставляти чи не доставляти учасника судового процесу в суд, враховують стан здоров'я цієї людини. “Не буде жодних дій, які могли б погіршити стан здоров'я”, - сказав О.Лавринович.

Разом з тим він відзначив, що якщо людині її стан здоров'я не завадить брати участь у судових засіданнях, то органи забезпечують її явку і доставку до суду.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада представник державного обвинувачення Вікторія Калита заявила після засідання суду у справі про корпорацію «Єдині енергетичні системи України», що екс-прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКБ «Укрзалізниці» в Харкові, може брати участь у судових засіданнях.

«Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, немає даних про те, що підсудна важко хвора, вона може брати участь у судових засіданнях», - сказала В.Калита.

Водночас, захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко вважає, що «єдиним правовим рішенням щодо людини, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, є припинення розгляду справи до її одужання. Це пряма, імперативна норма закону, яка не дає судді жодних можливостей».

С.Власенко назвав абсурдом слова представника державного обвинувачення В.Калити, яка висловила переконання, що суд знайде юридичні інструменти, аби Ю.Тимошенко брала участь у судових засіданнях.

«Пролунала заява прокурора про те, що вони вважають, що суд повинен знайти можливість доставити Тимошенко. Це також абсурд. Потрібно визначитися: або Юлія Володимирівна хвора, і її не можна виписувати з лікарні, і тоді потрібно зупинити провадження у справі, або потрібно її виписати, перевести в колонію, якщо вона здорова, і після цього її возити на суд. Вони її з лікарні не виписують, але при цьому вони шукатимуть можливості, як з лікарні доставляти її до суду. Це маячня», - відзначив С.Власенко.