Від тюремників вимагають пустити до Тимошенко журналістів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Спільної справи” з посиланням на координатора руху Олександра Данилюка.

Він наголосив, що в ситуації, коли Ю.Тимошенко продовжує голодування на знак протесту проти масових фальсифікацій, які мали місце на парламентських виборах, вона, як лідер політичної сили, за яку проголосував кожен четвертий українець, має право особисто звернутись до своїх виборців та самостійно озвучити свою позицію.

Таке звернення, за його словами, дасть можливість уникнути будь-яких спекуляцій щодо довільної інтерпретації заяв лідера опозиції та справжнього стану її здоров'я.

"Якщо тюремники організували у вересні прес-конференцію Юлії Абапловій, яка цікава лише тим, що була сусідкою Тимошенко по камері, ми не бачимо жодних перешкод для забезпечення такого ж права людині, яку підтримують мільйони українців," - додав О.Данилюк.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення стану здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

29 жовтня Ю.Тимошенко на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів оголосила безстрокове голодування.