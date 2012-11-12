Власенко: Тимошенко втратила вагу і продовжує голодувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Станом на сьогодні, на годину назад, у неї не було рішення щодо припинення голодування», - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, що Ю.Тимошенко продовжує голодування на знак протесту проти фальсифікацій під час виборів до Верховної Ради України вже 15-й день поспіль.

С.Власенко оцінив стан здоров’я Ю.Тимошенко як складний: вона знесилена, значно втратила у вазі, практично не може самостійно пересуватися.

«Стан здоров’я Юлії Володимирівни я би оцінив як складний. Юлія Володимирівна практично весь час лежить. У кімнаті для зустрічей із захисниками стоїть спеціальний ортопедичний топчан, і вона на ньому лежить. Вона серйозно втратила вагу. Я бачив її востаннє у четвер. Навіть порівняно з четвергом вона значно схудла. Вона знесилена», - сказав С.Власенко.

За його даними, Ю.Тимошенко не приймає жодних лікарських препаратів та медичних процедур. «Лікування припинене», - підкреслив захисник.

Як сказав С.Власенко, в нього немає інформації, коли прибудуть до Харкова лікарі з берлінської клініки «Шаріте».

С.Власенко додав, що Ю.Тимошенко залишається стійкою і морально готова продовжувати голодування. «Моральний дух абсолютно незламний. Я переконаний, що вони б хотіли, щоб вона зламалася, але повірте, не дочекаються», - наголосив С.Власенко.