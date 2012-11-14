На матір Оксани Макар подають до суду

Про це кореспонденту УНІАН повідомила правозахисниця, керівник громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в Миколаєві Олена Кабашна.

За словами О.Кабашної, на даний час у Жовтневому райвідділі внутрішніх справ Миколаєва розглядається заява від імені жіночої організації «Дана», що базується на документах, які були передані в прокуратуру Миколаївської області.

Документи отримані з інтернату, в якому кілька років перебувала О.Макар, і «містять підтвердження того, що Т.Суровицька сприяла тому, що в 12 років Оксана фактично була віддана в сексуальне рабство, а потім займалася проституцією», сказала О.Кабашна.

«Якщо за матеріалами міліції не буде порушено кримінальну справу, ми подамо до суду цивільний позов про притягнення Суровицької до відповідальності», - заявила О.Кабашна.

Як повідомлялося, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей згвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім намагалися спалити живцем. Дівчина померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, де вона перебувала з 16 березня і перенесла декілька операцій.

Вирок обвинуваченим у справі О.Макар оголосять 20 листопада.

Прокурори вимагають засудити обвинуваченого у справі про згвалтування і вбивство О.Макар Євгена Краснощока до довічного ув'язнення, а Артема Погосяна і Максима Присяжнюка - до 14 і 15 років позбавлення волі.