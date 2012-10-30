20 листопада оголосять вирок убивцям Макар

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, сьогодні у Центральному районному суді Миколаєва, що розглядає справу О.Макар, відбулись дебати сторін.

Після дебатів суд видалився до нарадчої кімнати, оголошення вироку призначене орієнтовно на 20 листопада.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура просить Центральний районний суд Миколаєва засудити обвинувачених у справі О.Макар Євгена Краснощока - до довічного ув’язнення, а Максима Присяжнюка та Артема Погосяна позбавити волі на 15 і 14 років відповідно.

Довідка УНІАН. 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На закинутому будівництві Оксану знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Слухання у справі почалися 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва. Засідання проходять частково в закритому режимі через розгляд інтимних подробиць справи.

Прокуратура висунула обвинувачення Є.Kpacнoщоку, А.Пoгocяну та М.Пpиcяжнюку. Всі троє обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, окрім цих двох статей, інкримінують ще й ч.3 статті 153 КK України (нacильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).