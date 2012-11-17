Губернатор упевнений, що Янукович його не звільнить

Губернатор Житомирської області заявляє, що Янукович не планує звільняти його через програш на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Рижук повідомив журналістам після презентації роботи багатофунціональних кооперативів у Бердичівському районі.

«Я вже близько трьох років працюю губернатором і раніше щокварталу, а вже багато місяців щомісяця хтось чомусь піднімає питання, коли цей Рижук кудись подінеться, або зникне, або піде, по добру чи по злу. Я позавчора був у глави держави, сказав, що переживають люди, переживають кадри, як бути. Віктор Федорович Янукович мені коротко відповів: «У моїх планах, як Президента, немає зміни губернатора Житомирської області», - повідомив С.Рижук.

Як повідомляв УНІАН, губернатор Житомирської області Сергій Рижук балотувався у Верховну Раду від Партії регіонів по округу № 62 і програв кандидату від "Батьківщини" Геннадію Зубко. Г.Зубко набрав 60,97% голосів, а С.Рижук - 25,16%.