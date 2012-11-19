Кокс і Кваснєвський приїхали до Тимошенко

У лікарні «Укрзалізниці» у Харкові на зустріч з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко прибули спостерігачі від Європарламенту – колишній Президент Польщі Олександр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Патрік Кокс.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 14.40 на територію медичного закладу заїхав кортеж автомобілів із представниками Європейського парламенту.

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