Кокс і Кваснєвський приїхали до Тимошенко
15:21, 19 листопада 2012Політика
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У лікарні «Укрзалізниці» у Харкові на зустріч з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко прибули спостерігачі від Європарламенту – колишній Президент Польщі Олександр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Патрік Кокс.
Кокс і Квасневський приїхали до лікарні
Як передає кореспондент УНІАН, близько 14.40 на територію медичного закладу заїхав кортеж автомобілів із представниками Європейського парламенту.
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