5 автомобілів у супроводі ДАІ виїхали з лікарні Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.40 кортеж із 5 автомобілів у супроводі автомобіля ДАІ виїхав з території лікарні.

Спостерігачі Європарламенту не зупинилися для того, щоб дати коментар журналістам.

На цей час ще немає офіційних коментарів щодо зустрічі у лікарні.

Прихильники Ю.Тимошенко, які чергували під лікарнею, зустріли кортеж автомобілів скандуванням: «Юлі - волю!».

Також з лікарні поїхали прокурор Харківської області Геннадій Тюрін та начальник управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області Євген Бараш.