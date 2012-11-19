ЗМІ: Азаров запропонував Януковичу звільнити його і ще сімох міністрів

Про це ZN.UA повідомило джерело в секретаріаті Кабміну.

За словами прем'єра, згадані у поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, поки глава держави не вирішить їх подальшу долю.

М.Азаров на засіданні Кабміну не уточнив, чи фігурує в списку його прізвище, проте, за даними ZN.UA, він також згадується у поданні Президенту.

У поданому В.Януковичу списку, крім М.Азарова (№1 у виборчому списку Партії регіонів), також присутні віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков (№8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник (№11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№15 у списку ПР).

Що стосується обраних у мажоритарних округах міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка (округ №12, Вінницька область) і міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги (округ №69, Закарпатська область), вони мають особисто написати заяви про звільнення.

За інформацією ZN.UA, один із діючих міністрів, обраних за мажоритаркою, вже написав таку заяву відразу після оголошення Центрвиборчкомом офіційних результатів виборів.

ZN.UA звернулося до О.Лавриновича з проханням прокоментувати інформацію про подання М.Азарова на ім'я Президента.

«Я не можу підтвердити чи спростувати події, що відбуваються на закритій частині Кабміну, що проводиться без преси. Проте маю зазначити, що, за Конституцією України, для звільнення міністрів з посад Президенту не потрібні ніякі подання. Він має право сам це зробити. Все решта - факультативно», - заявив О.Лавринович.

Проте, за даними ZN.UA, В.Янукович має намір провести зустрічі з міністрами, які були обрані депутатами, щоб визначити подальше місце їх роботи – у виконавчій владі чи у законодавчій.

У випадку, якщо Президент прийме відставку глави уряду, то, згідно зі ст. 115 Конституції України, це потягне за собою відставку всього Кабміну. Це одна із причин, з якої М.Азаров має високі шанси зберегти за собою крісло прем'єра, зазначає видання.

Як відомо, згідно зі ст.78 Конституції, народні депутати не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі.

Для того, щоб скласти присягу народного депутата, міністри повинні залишити свої посади в Кабінеті міністрів, надавши до ЦВК до 3 грудня відповідні документи.