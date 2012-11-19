Грищенко сказав французам, що в Україні вибори минули «спокійно і цивілізовано»

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це, зокрема, йдеться в опублікованій у французькій газеті „Ле Монд” статті міністра „Україна відкидає критику Заходу щодо перебігу парламентських виборів”.

За словами К.Грищенка, ОБСЄ направила в Україну 600 спостерігачів, у порівнянні з 60 спостерігачами у США під час президентських виборів.

«Треба мати однакові норми для всіх, по мірі можливого. Спостереження на виборах не повинно слугувати намаганням вирішити політичні проблеми», - наголосив К.Грищенко.

Він зазначив, що політичні партії можуть дорікати лише самим собі щодо терміну, відведеного на підрахунок голосів.

«Виборчий закон, ухвалений майже консенсусом, передбачає всі параметри. Ідея полягала у тому, аби партії направляли своїх представників до комісій для забезпечення прозорості та правильності підрахунку голосів. Уряд було повністю відсторонено від процесу», - уточнив міністр.