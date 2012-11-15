CNBC: Політики Європи закликають до поліпшення відносин з Україною

До такого висновку прийшли провідні європейські державні діячі, в тому числі колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, виступаючи на конференції в Парижі в понеділок після виборів, повідомляє сайт телеканалу CNBC.

Надалі, підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде являти собою позитивний крок, але може відбутися тільки після того, як будуть досягнуті компроміси і зроблені кроки для поліпшення відносин і врегулювання юридичних питань, наприклад розгляд апеляції Юлії Тимошенко в ЄСПЛ .

Такий консенсус був досягнутий в ході круглого столу на тему «Україна: стратегічний перехрестя Європи», який відбувся в понеділок у Військовій школі в Парижі перед аудиторією експертів із зовнішньої політики, учених, дипломатів, економістів та бізнесменів.

ЄС не може займати пасивну позицію після українських парламентських виборів, сказав колишній президент Кваснєвський. "Якщо Європа хоче, щоб її цінності і стандарти поділяли інші, вона повинна більш активно співпрацювати з Україною", сказав він, додавши, що Україна все ще чекає чіткого сигналу від Європи.

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко нагадав, що Україна проводить амбітні реформи європейського зразка, починаючи від реформи пенсійного та трудового законодавства, і закінчуючи новими бюджетним та кримінально-процесуальним кодексами. Він також підкреслив успіхи в модернізації інфраструктури країни, проведеної напередодні ЧЄ-2012.

"Україна зараз упевнено просувається стратегічним шляхом, який приведе нас до процвітання і підписання Угоди про асоціацію", сказав він. "Всі наші політичні партії підтримують перспективу глибшої інтеграції в Європу. Ми хочемо добитися цього на благо нашого народу". Не дивлячись на те, що нова виборча система, яка була змінена у відповідності з рекомендаціями Ради Європи та схвалена урядом і опозиційними партіями, показала деякі недоліки, Грищенко зазначив, що процес голосування з'явився віддзеркаленням "волі народу" і був широко визнаний вільним, спокійним і законним міжнародними спостерігачами.

Колишній канцлер Австрії Альфред Гузенбауер зазначив, що завдяки своєму географічному положенню, сланцевих родовищ газу, інфраструктурі енергетичного транзиту і величезним сільськогосподарським ресурсам, Україна являє собою широку економічну і стратегічну перспективу для Європи. "Було б неправильно розглядати ситуацію в Україні тільки через призму справи Тимошенко", сказав він.

Кваснєвський, який в даний час є спів-головою місії спостерігачів Європейського парламенту в Україні, пояснив, що, на його думку, існують правові, політичні та психологічні аспекти у справі Юлії Тимошенко, яка була засуджена в минулому році за зловживання повноважень під час незаконного підписання спірної газової угоди з Росією на 10 млрд. доларів в 2009 році без затвердження Кабінетом Міністрів.

Він зазначив, що справа зараз знаходиться в Європейському суді з прав людини і що офіційний Київ повинен підтвердити, що Україна прийме його рішення. Грищенко неодноразово стверджував: "Ми чітко заявляли - яким би не було рішення Європейського суду, ми приймемо його". На закінчення Ерве Море, французький сенатор і член міжпарламентської асоціації з Україною, заявив, що у Франції багато політиків хочуть, щоб Угода про асоціацію була підписана. "Ми з нетерпінням чекаємо, коли Україна почне глибоко вкорінюватися в ЄС, а не рухатися в іншому напрямку", сказав він.