Судити Луценка продовжать завтра

Судді Апеляційного суду Києва завтра об 11.00 продовжать розгляд скарг екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на вирок у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення у зв’язку із закінченням робочого дня ухвалив головуючий на судовому процесі суддя Олег Присяжнюк.

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При цьому він зауважив, що для надання Ю.Луценку можливості спілкування з адвокатами, його доставлять до суду о 10.00.

Судді заслухали пояснення підсудних та сторони захисту, які переконували задовольнити скаргу на вирок, скасувати рішення суду першої інстанції, закрити справу за відсутністю складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року вироком Печерського районного суду Києва Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

29 серпня адвокат Олексій Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження. 30 серпня інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін також подав апеляційну скаргу на вирок Печерського суду.

Сьогодні, 20 листопада, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляційної скарги Ю.Луценка на вирок у справі про організацію незаконного стеження.

У залі судового засідання, крім засудженого Ю.Луценка, присутні його захисники, засуджений Олег Павленов та Володимир Тарасенко. Також у залі знаходяться народні депутати від опозиції, екс-президент Польщі Олександр Квасневський та колишній президент Європарламенту Пет Кокс.