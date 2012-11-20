За реєстрацію нерухомості доведеться платити мито

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито» щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 277 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що державне мито справляється за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно. За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно справлятиметься мито - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно - 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.