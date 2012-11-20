ВР з третього разу ухвалила закон про регулювання містобудування

За Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань регулювання містобудівної діяльності» проголосували 238 народних депутатів при необхідних 226.

Як говориться в пояснювальній записці до документа, законодавчі зміни торкнуться питань спрощення системи одержання дозволів.

Зокрема, до 7 днів будуть скорочені терміни одержання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки. У разі зміни замовника або підрядника право на виконання підготовчих і будівельних робіт буде збережено без необхідності переоформлення дозволів та інших документів.

Питання ухвалення рішень про розробку, затвердження або внесення змін до детальних планів територій за межами населених пунктів, видачі містобудівних умов і обмежень для будівництва також буде врегульовано ухваленим законом.

У записці зазначається, що ухвалений закон позбавляє від неоднозначного трактування норм містобудівного законодавства в частині прийняття в експлуатацію побудованих об'єктів, зокрема житлових будинків, а крім того, уточнює повноваження Держархбудінспекції України та її територіальних органів.