Близнюк написав заяву і чекає вердикту Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні перед засіданням Кабінету міністрів.

"Заяву Президенту я написав", - заявив А.Близнюк.

Він зазначив, що рішення має бути за главою держави.

"Я себе бачу в роботі, і в парламенті робота, і в уряді робота, я готовий її виконувати", - додав А.Близнюк.

У свою чергу міністр юстиції Олександр Лавринович, відповідаючи на запитання, чи писав він заяву про відставку, сказав: "Згідно з Конституцією, неможливо суміщати депутатський мандат з іншою роботою. Є право Президента призначати членів Кабінету міністрів за поданням прем'єра й звільняти без будь-яких заяв і подань".

Як повідомлялося, за даними ZN.UA, прем'єр-міністр України Микола Азаров подав Президенту України Віктору Януковичу подання про звільнення міністрів, яких було обрано народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.

Згадані в поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, поки глава держави не вирішить їхню подальшу долю.

У поданому В.Януковичу списку, окрім М.Азарова (№1 у виборчому списку Партії регіонів), також віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков (№8 у списку ПР), міністр освіти та науки, молоді та спорту Дмитро Табачник (№11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№15 у списку ПР).

За даними газети, В.Янукович має намір провести зустрічі з міністрами, яких було обрано депутатами, щоб визначити подальше місце їхнє роботи – у виконавчій владі чи в законодавчій.

Згідно зі ст.78 Конституції, народні депутати не можуть мати іншого представницького мандата або бути на державній службі.

Для того, щоб скласти присягу народного депутата, міністри повинні залишити свої посади в Кабінеті міністрів, надавши до ЦВК до 3 грудня відповідні документи.