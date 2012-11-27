В Києві відкриють посольство ОАЕ

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у спільній заяві України та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Нагадується, що 25-27 листопада Президент України Віктор Янукович здійснив офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Президент України та Президент ОАЕ шейх Халіфа бін Заїд Аль Нагаян у дружній атмосфері обговорили комплекс питань двосторонніх відносин у різних галузях, а також широкий спектр регіональних та міжнародних питань, які представляють обопільний інтерес.

Напередодні 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та ОАЕ було висловлено задоволення темпами розвитку двосторонньої співпраці протягом останніх років.

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про відкриття найближчим часом в м. Київ свого посольства, що зміцнить двосторонню взаємодію і відповідатиме інтенсифікації двосторонніх контактів.

Президенти позитивно оцінили діяльність Спільної українсько-еміратської комісії з торговельно-економічного співробітництва, яка вже провела декілька успішних засідань.

Сторони домовилися активізувати співробітництво у промисловій, інвестиційній, авіаційній, будівельній та військовій сферах.

У ході візиту були підписані важливі двосторонні угоди, зокрема щодо надання взаємної правової допомоги, співпраці в авіаційній галузі та у сферах освіти і спорту, покликані сприяти подальшому розвитку нормативно-правової бази українсько-еміратських відносин.

Президент України підкреслив значний прогрес у розвитку, досягнутий Еміратами під керівництвом Президента ОАЕ шейха Халіфи бін Заїда Аль Нагаяна. В.Янукович привітав еміратского лідера з 41-ю річницею з дня утворення держави.

У свою чергу Президент ОАЕ високо оцінив значні успіхи, досягнуті в Україні під керівництвом В.Януковича.

Президент висловив вдячність шейху за дружній і теплий прийом та запросив його відвідати Україну. Керівник ОАЕ із вдячністю прийняв запрошення.