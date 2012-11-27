Янукович визначив головного партнера України на Близькому Сході

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії Президент наголосив, що сьогоднішня подія підтверджує високий технологічний потенціал України та здатність українських компаній на рівних конкурувати із світовими лідерами, освоюючи нові перспективні ринки збуту.

Він також наголосив, що ОАЕ є головним партнером України на Близькому Сході, з яким вона будуватиме взаємовигідні відносини.

«Україна є однією з небагатьох країні світу, яка має повний цикл авіаційної промисловості, яка здатна конструювати та виводити на орбіту космічні апарати, застосовувати космічні технології», - наголосив В.Янукович.

Водночас в інтерв’ю українським журналістам голова ради директорів ПАО «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслав зазначив, що до сьогодні в технічному центрі в ОАЕ компанія здійснювала сервісне обслуговування, постачання запасних частин та ремонт двигунів виробництва «Мотор Січ» для вертольотів, які експлуатуються в 25 країнах Азії та Африки.

Із запуском другої черги центру на вертольоти можуть бути встановлені нові двигуни п’ятого покоління, які були створені спеціально для країн зі спекотним кліматом, і які, зокрема, можуть витримувати температуру до 52 градусів.

«На початку наступного року в новому корпусі вже будуть вертольоти з новими двигунами, і ми почнемо маркетингову кампанію», - сказав В.Богуслаєв.

В «Мотор Січі» зазначають, що перша черга центру дає прибуток близько 35 млн доларів на рік, очікування надходжень від другої черги – 100 млн доларів на рік.

Представництво ПАО «Мотор Січ» в ОАЕ було відкрито в 2006 році, в грудні 2007 року був відкритий перший технічний центр.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 тощо., агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% авіаційних двигунів, що експлуатуються в Росії.

73,29% акцій ПАТ «Мотор Січ» належать ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,99% – фізичним особам.