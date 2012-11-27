Лазаренка, можливо, відпустять під домашній арешт

На разі Лазаренко перебуває в окружній в'язниці.

"Павло Іванович перебуває в ізоляторі тимчасового утримання недалеко від Сакраменто. Зараз вирішується питання про застосування до Лазаренка іншого запобіжного заходу. Можливо, це буде домашній арешт" - повідомив заступник Лазаренка у партії "Громада" Олег Оленюк Комсомольській правді в Україні.

Екс-прем'єр зараз залишився без документів, так як термін дії його службового та дипломатичного паспортів закінчився.

"Зараз у нього немає жодного документа, який би дозволяв пересуватися за межі США", - сказав Оленюк.

Згідно з американським законодавством імміграційному суду дається півроку на вирішення питання про надання людині права тимчасового перебування на території США або його депортації в рідну країну.