Лазаренко просить дозволу на тимчасове перебування у США

Про це УНІАН повідомила адвокат П.Лазаренка Марина Долгопола. Вона зазначила, що на даний час П.Лазаренко перебуває у державному закладі, який використовується імміграційною службою США для утримання осіб, стосовно яких вирішуються питання щодо права перебування на території цієї країни.

За її словами, П.Лазаренко подав клопотання до Імміграційного суду міста Сан-Франциско про надання йому тимчасового статусу на право перебування на території США. У цьому клопотанні не йдеться про надання йому політичного притулку, а лише про право тимчасового перебування. Деякі українські ЗМІ помилково повідомили, начебто П.Лазаренко просить політичний притулок у США, зауважила адвокат.

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Як зазначає М.Долгопола, П.Лазаренко вже отримав відповідь про те, що справу буде розглянуто зазначеним судом, суддя Лора Рамірес. Захисники П.Лазаренка очікують, що слухання з цього питання буде розпочато вже через 2-3 тижні.

За словами адвоката, «П.Лазаренко підтверджує своє прагнення якомога скоріше повернутися в Україну. Однак, з огляду на відсутність гарантій його особистої безпеки на Батьківщині, незалежного правосуддя та через упередженість до його особи керівництва Генеральної прокуратури України, П.Лазаренко та його захисники вважають на даний час єдино вірним кроком отримання ним тимчасового статусу у США».

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада адвокат П.Лазаренка Деніел Горовиць повідомив газеті "КоммерсантЪ - Украина", що екс-прем'єр-міністр України П.Лазаренко, тільки-но вийшовши на волю 1 листопада 2012 р., знову опинився за гратами.

За його словами, після звільнення П.Лазаренка з каліфорнійської в'язниці Terminal Island його знову затримано у зв'язку з невизначеністю його статусу в США.

Очікується, що екс-прем'єр залишиться в ізоляторі до тих пір, поки американська влада не ухвалить рішення про його легалізацію чи депортацію.

Як відзначає видання, у П.Лазаренка в США немає ні діючої візи (термін дії останньої завершився ще в 2000 році), ні статусу політичного біженця (у 1999 році екс-прем'єр подавав прохання про його надання, але через судовий процес, що почався, імміграційна служба США так і не ухвалила відповідного рішення).

Також повідомляється, що хоча у П.Лазаренка є нерухомість в США, тут живе дружина і як мінімум двоє його дітей, але і це не є достатнім юридичним приводом для перебування політика на американській землі, адже у нього немає ні офіційно оформленої посвідки на проживання в Штатах, ні навіть діючого українського закордонного паспорта (термін дії цього документа обмежений 10 роками, а П.Лазаренко перебуває в США вже 13 років).

Тим часом, як сказав адвокат Д.Горовиць: «Мій клієнт одержав дозвіл на перебування у Сполучених Штатах, але на території ізолятора Імміграційної й митної поліції, де він подає прохання про те, щоб залишитися (у США як вільний громадянин —"Ъ") до вирішення питань, пов'язаних з його безпекою і можливістю його політичного вбивства".

В імміграційній і митній поліції виданню уточнили, що П.Лазаренко вже в ізоляторі для мігрантів, розташованому в маленькому містечку Аделанто, в сотні кілометрів від Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, П.Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

Він був заарештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в'язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу у розмірі 65 млн доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

П.Лазаренко у листопаді 2009 року був засуджений до 97 місяців ув'язнення за 8-ма пунктами обвинувачення. Американська прокуратура звинувачувала П.Лазаренка у вимаганні, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн доларів.

Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що П.Лазаренко буде заарештований, щойно опиниться на території України.