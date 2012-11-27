Янукович прибув із візитом у Катар

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у рамках візиту відбудуться переговори В.Януковича з Еміром Держави Катар шейхом Хамадом бін Халіфою Аль Тані.

У місті Доха у присутності В.Януковича відбудеться презентація українських національних проектів, що реалізуються з ініціативи глави Української держави.

Також Президент ознайомиться з діяльністю Катарського парку науки і технологій.