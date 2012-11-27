Янукович прибув із візитом у Катар

13:42, 27 листопада 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович прибув з офіційним візитом до Держави Катар.

Янукович уже в Катаре, фото прес-служби президента

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у рамках візиту відбудуться переговори В.Януковича з Еміром Держави Катар шейхом Хамадом бін Халіфою Аль Тані.

У місті Доха у присутності В.Януковича відбудеться презентація українських національних проектів, що реалізуються з ініціативи глави Української держави.

Також Президент ознайомиться з діяльністю Катарського парку науки і технологій.

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