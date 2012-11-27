У Мельниченка розболілась голова - суд перенесли

Печерський районний суд Києва після обідньої перерви був змушений відкласти до завтра допит екс-майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка як свідка у справі за обвинуваченням екс-генерала МВС Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе через раптове погіршення здоров’я.

Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

За її словами, після перерви М.Мельниченко поскаржився на головний біль і попросив суд відкласти засідання.

Як сказала адвокат, суд урахував прохання свідка та оголосив перерву в засіданні до 11.00 28 листопада.