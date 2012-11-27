У Мельниченка розболілась голова - суд перенесли
15:41, 27 листопада 2012Політика
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Суд переніс розгляд справи Пукача через погіршення стану здоров’я Мельниченка.
Допит відклали до завтра
Печерський районний суд Києва після обідньої перерви був змушений відкласти до завтра допит екс-майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка як свідка у справі за обвинуваченням екс-генерала МВС Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе через раптове погіршення здоров’я.
Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.
За її словами, після перерви М.Мельниченко поскаржився на головний біль і попросив суд відкласти засідання.
Як сказала адвокат, суд урахував прохання свідка та оголосив перерву в засіданні до 11.00 28 листопада.
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