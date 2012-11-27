Мельниченко каже, що голова розболілася через спецтехніку
Колишній майор Управління державного охорони Микола Мельниченко пов’язує погіршення стану свого здоров’я під час сьогоднішнього засідання Печерського районного суду Києва з розгляду справи екс-генерала МВС Олексія Пукача із застосуванням у залі засідань спеціальної техніки, яка унеможливлює витік інформації.
Про це М.Мельниченко повідомив кореспондента УНІАН, коментуючи рішення суду, який на його прохання відклав до завтра судове засідання.
«Як відомо, я не так давно переніс інсульт та змушений по кілька разів на рік проходити відповідні процедури. На засіданні ж застосовується спеціальна техніка для унеможливлення витоку інформації, через що я змушений був сьогодні, підвищуючи голос, давати відповіді на запитання протягом трьох годин, що і призвело до погіршення самопочуття», - сказав М.Мельниченко.
Він зауважив, що у даний час перебуває в лікарні, а завтра знову прибуде на судове засідання.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, Печерський райсуд Києва після обідньої перерви був змушений відкласти до завтра допит М.Мельниченка як свідка у справі за обвинуваченням екс-генерала МВС О.Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе через раптове погіршення здоров’я.
За даними адвоката вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентини Теличенко, після перерви М.Мельниченко поскаржився на головний біль і попросив суд відкласти засідання.
Як сказала адвокат, суд урахував прохання свідка та оголосив перерву в засіданні до 11.00 28 листопада.