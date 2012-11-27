Мельниченко каже, що голова розболілася через спецтехніку

Про це М.Мельниченко повідомив кореспондента УНІАН, коментуючи рішення суду, який на його прохання відклав до завтра судове засідання.

«Як відомо, я не так давно переніс інсульт та змушений по кілька разів на рік проходити відповідні процедури. На засіданні ж застосовується спеціальна техніка для унеможливлення витоку інформації, через що я змушений був сьогодні, підвищуючи голос, давати відповіді на запитання протягом трьох годин, що і призвело до погіршення самопочуття», - сказав М.Мельниченко.

Він зауважив, що у даний час перебуває в лікарні, а завтра знову прибуде на судове засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, Печерський райсуд Києва після обідньої перерви був змушений відкласти до завтра допит М.Мельниченка як свідка у справі за обвинуваченням екс-генерала МВС О.Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе через раптове погіршення здоров’я.

За даними адвоката вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентини Теличенко, після перерви М.Мельниченко поскаржився на головний біль і попросив суд відкласти засідання.

Як сказала адвокат, суд урахував прохання свідка та оголосив перерву в засіданні до 11.00 28 листопада.