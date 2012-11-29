Громадські активісти вимагають покарати суддю

«Ми вимагаємо покарати злочинного суддю, міліціонерів та інших учасників справи, які сприяли і покривали дії Юхимук», - повідомляється на офіційному сайті Демократичного альянсу.

У разі відсутності реакції на цю заяву Демократичний альянс, Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України та громадський рух «Вільний простір» мають намір почати масові акції протесту.

Вони звертають увагу на те, що 27 листопада засідання Сєвєродонецького суду відбулося всупереч тим фактам, що термін давності за сфальсифікованою справою проти відомої правозахисниці давно минув, а суддею в цій справі знову виступив Р.Юхимук, який раніше у цій справі брав самовідвід.

На думку громадських активістів, саме засідання суду відбувалося з численними порушеннями: призначав засідання, виносив постанову суддя, який знаходиться в самовідводі; всупереч ст. 273 КПК України (у старій редакції, чинній щодо цієї справи), яка не передбачає перерв при винесенні постанови суду, оприлюднення було перенесено секретарем на 10.00 наступного дня; суддя покинув нарадчу кімнату і приміщення суду, чим порушив ст. 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

«Подібні дії є зухвалим свідченням свідомого переслідування Римми Білоцерківської і змовою, яка покривається правоохоронцями та владою», - вважають громадські активісти.

Як повідомлялося, сєвєродонецький суддя Р.Юхимук 27 листопада оголосив постанову про оголошення в розшук і про зміну запобіжного заходу стосовно Р.Білоцерківської.

Постанову суду адресовано для виконання в Сєвєродонецький МВ УМВС України.

На цю тему: Білоцерківську сьогодні можуть випустити із СІЗО

Довідка УНІАН. У 2008 році Р.Білоцерківська підтримала мешканців Сєвєродонецька в їх протесті проти незаконної забудови біля однієї з багатоповерхівок, більше того спробувала заблокувати роботу висотного крана. Організатор будівництва застосувала проти неї газовий балончик. Разом з тим кримінальну справу за статтею "хуліганство" порушили стосовно Р.Білоцерківської.

22 травня цього року Рубіжанський міський суд в Луганській області у цій справі змінив запобіжний захід Р.Білоцерківській з підписки про невиїзд на взяття під варту, а також оголосив Р.Білоцерківську в розшук.

25 травня прокуратура Рубіжного подала клопотання про зміну запобіжного заходу.

22 червня Рубіжанським міським судом було розглянуто і задоволено клопотання державного обвинувача у справі про скасування раніше обраного Р.Білоцерківській запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.

Кримінальну справу стосовно неї було направлено до Апеляційного суду Луганської області.