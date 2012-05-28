Білоцерківську сьогодні можуть випустити із СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, про це М.Безкишкий заявив сьогодні, 28 травня, під час розмови з громадськими активістами, які провели акцію протесту біля будівлі Генеральної прокуратури України у зв'язку з кримінальною справою і рішенням суду про арешт Р.Білоцерківської.

«Запобіжний захід, який зараз обрано щодо Р.Білоцерківської, має бути змінено на такий, який не пов'язаний з арештом», - сказав М.Безкишкий.

М.Безкишкий повідомив про те, що поки що кримінальна справа, порушена щодо Р.Білоцерківської в 2007 році, перебуває на стадії судового розгляду.

За його словами, прокуратура області вже звернулася до Рубіжанського міського суду і внесла клопотання про зміну постанови суду і зміни запобіжного заходу підсудній.

М.Безкишкий також подякував активістам за активну громадянську позицію, за те, що вони порушують актуальні для суспільства проблеми. Однак водночас відзначив, що органи прокуратури не уповноважені втручатися у діяльність судових органів.

«Відповідно, крапку у справі має поставити суд. Ми, зі свого боку, виступаємо за законне і обґрунтоване рішення судової інстанції у цій справі», - додав М.Безкишкий.

За даними прес-служби, сьогодні, 28 травня, Рубіжанський міський суд має ухвалити рішення за клопотанням прокуратури області щодо зміни запобіжного заходу щодо Р.Білоцерківської.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Рубіжанський міський суд у Луганській області змінив запобіжний захід правозахисниці з Сєвєродонецька Р.Білоцерківській з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Суд також оголосив Р.Білоцерківську в розшук.

Приводом для такого рішення судді стало повторне нез'явлення Р.Білоцерківської на судове засідання.

Р.Білоцерківська є лідером сєвєродонецької правозахисної організації «Правовій простір».

Кримінальну справу щодо Р.Білоцерківської було порушено п'ять років тому за ст. 296, ч. 1 КК (хуліганство) за те, що вона у Сєвєродонецьку допомагала жителям будинку № 51 на Гвардійському проспекті у їх боротьбі проти будівництва торгового центру в безпосередній близькості від житлової будівлі. Р.Білоцерківська спробувала заблокувати роботу будівельного крана, піднявшись на нього. Але в результаті одержала хімічні опіки обличчя від застосування забудовником газового балончика і опинилася на лаві підсудних.

У Сєвєродонецькому суді 7 суддів відмовилися від розгляду справи Р.Білоцерківської. Справу забрали до Рубіжного. Водночас правозахисниця відзначає, що відсутня постанова апеляційного суду про зміну підсудності і передачу справи до міського суду м. Рубіжне, а без цієї постанови рубіжанський суд не правочинний розглядати цю справу. Тому Р.Білоцерківська не визнає правочинності цього суду і не вважає потрібним прибувати на його засідання.