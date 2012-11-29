Азаров полетів на зустріч із королем
09:08, 29 листопада 2012Політика
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Азаров відбув з офіційним візитом до Норвегії.
В Азарова - зустріч із королем
Прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув з офіційним візитом до Королівства Норвегія.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, сьогодні М.Азаров проведе зустріч з Королем Норвегії Гарольдом V.
Потім М.Азаров ознайомиться з роботою Фондової біржі в Осло і відвідає музей норвезького художника-експресіоніста Едварда Мунка.
Окрім того, ввечері М.Азаров проведе зустріч з міністром рибного господарства Норвегії Лісбет Берг-Хансен.
У п'ятницю, 30 листопада, М.Азаров відвідає компанії Telenor та Enty ASA.
Також він проведе зустріч з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом і відвідає енергетичний парк «Акерсхус».
Увечері 30 листопада М.Азаров повернеться до Києва.
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