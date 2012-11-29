Азаров полетів на зустріч із королем

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув з офіційним візитом до Королівства Норвегія.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, сьогодні М.Азаров проведе зустріч з Королем Норвегії Гарольдом V.

Потім М.Азаров ознайомиться з роботою Фондової біржі в Осло і відвідає музей норвезького художника-експресіоніста Едварда Мунка.

Окрім того, ввечері М.Азаров проведе зустріч з міністром рибного господарства Норвегії Лісбет Берг-Хансен.

У п'ятницю, 30 листопада, М.Азаров відвідає компанії Telenor та Enty ASA.

Також він проведе зустріч з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом і відвідає енергетичний парк «Акерсхус».

Увечері 30 листопада М.Азаров повернеться до Києва.