Азаров вирушає шукати газ у Норвегії

Програма поїздки передбачає аудієнцію у короля Харальда V та переговори з прем'єром Єнсом Столтенбергом.

За підсумками візиту планується підписання низки міждержавних документів. Крім того, прем'єр України візьме участь у відкритті українсько-норвезького бізнес-форуму та зустрінеться з керівництвом норвезьких енергетичних компаній.

Норвегія - один з найбільших експортерів природного газу - раніше Україна вже цікавилася норвезькими технологіями розробки газових родовищ.

У січні 2012 року представник міністерства нафти та енергетики Норвегії Інгмар Сундстрем заявив, що норвезькі компанії зацікавлені в постачанні газу в Україну. Зокрема, він повідомив, що, запаси в сховищах Норвегії дозволяють поставляти газ на максимально пільгових умовах.