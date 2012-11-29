Азаров вирушає шукати газ у Норвегії
Прем'єр-міністр України Микола Азаров 29-30 листопада відвідає з офіційним візитом Норвегію.
Програма поїздки передбачає аудієнцію у короля Харальда V та переговори з прем'єром Єнсом Столтенбергом.
За підсумками візиту планується підписання низки міждержавних документів. Крім того, прем'єр України візьме участь у відкритті українсько-норвезького бізнес-форуму та зустрінеться з керівництвом норвезьких енергетичних компаній.
Норвегія - один з найбільших експортерів природного газу - раніше Україна вже цікавилася норвезькими технологіями розробки газових родовищ.
У січні 2012 року представник міністерства нафти та енергетики Норвегії Інгмар Сундстрем заявив, що норвезькі компанії зацікавлені в постачанні газу в Україну. Зокрема, він повідомив, що, запаси в сховищах Норвегії дозволяють поставляти газ на максимально пільгових умовах.