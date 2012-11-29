Адвокат каже, що Луценку зле

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після засідання Апеляційного суду Києва.

«Почуває себе він недобре, і найбільше, що нас вражає, це те, що у нього знову була медична комісія, знову поставили якісь діагнози, і взагалі не надають йому ніякої медичної допомоги, навіть тієї, яку приписали лікарі. Це зараз викликає у нас найбільшу стурбованість, і ми будемо приймати певні дії – будемо звертатися до Європейського суду», - сказав І.Фомін.

За його словами, в українській юрисдикції нічого вирішити неможливо. «Будь-які дані, будь-які факти - їх ніхто не чує і не хоче на них реагувати», - зазначив адвокат.

Як уточнив І.Фомін, з приводу ненадання Ю.Луценку медичної допомоги буде нове звернення до Європейського суду з прав людини.